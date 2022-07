Oficial. Diogo Abreu troca o FC Porto pelo Sporting

O Sporting anunciou a contratação do médio Diogo Abreu, proveniente da formação do FC Porto.

O médio de 19 anos custa cerca de 1,3 milhões de euros aos cofres leoninos de compensação, no âmbito de um mecanismo do regulamento da Liga de Clubes.

No Sporting, Diogo Abreu assinou um contrato válido por cinco temporadas e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

"Estou muito feliz por estar no Sporting. É um passo em frente na minha carreira. Quero aproveitar ao máximo e é isso que vou fazer. Vou trabalhar todos os dias para ser sempre melhor. O que interessa é o presente e é nisso que estou focado, assim como em melhorar e aprender. É isso que vou fazer no Sporting", disse, aos meios do clube.

Diogo Abreu, internacional sub-19, representou ainda o Paços de Ferreira na formação. O Sporting não esclarece se o médio integra a equipa principal ou se jogará na equipa B.

É o segundo jogador a trocar a formação do FC Porto pelo Sporting. No ano passado, Gonçalo Esteves fez o mesmo caminho.