Fulham oficializa contratação de João Palhinha ao Sporting

O Fulham tornou oficial, esta segunda-feira, a contratação de João Palhinha ao Sporting. O médio assina por cinco temporadas e o Sporting confirma, em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado dos Valore Mobiliários), que recebe 20 milhões de euros pela transferência.

O acordo prevê ainda o pagamento de mais dois milhões de euros, em função de cumprimento de objetivos, e o Sporting fica com direito a 10% de mais-valia de uma futura transferência.

"Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim. Vou jogar naquela que é a melhor liga do mundo, na minha opinião. Assinei por um grande, que me quis muito. Por isso, prometo aos adeptos que darei o meu melhor. Espero vencer muitas coisas esta época", diz o internacional português, em declarações publicadas no site do Fulham.

O jogador, de 26 anos, era um dos "alvos de topo" do Fulham neste mercado, revela Tony Khan, proprietário do clube treinado por Marco Silva. O Fulham está de regresso à Premier League, depois de ter sido campeão do Championship na temporada passada.

Palhinha encontra o compatriota Ivan Cavaleiro no plantel dos londrinos, mas já não se cruza com Fábio Carvalho, transferido para o Liverpool. Esta é a primeira experiência do internacional português no estrangeiro.

Palhinha chegou ao Sporting para a equipa de juniores, depois de ter passado pelo Sacavenense nos escalões mais jovens. Jogou pela equipa B dos leões, Moreirense, Belenenses e Sporting de Braga. Fixou-se em Alvalade nas duas últimas épocas, com Rúben Amorim. Em duas temporadas, fez 77 jogos e marcou cinco golos.