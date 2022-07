Palhinha a caminho da “melhor liga do mundo”

O médio João Palhinha diz estar muito feliz por ir “jogar para a melhor liga do mundo” onde quer “demonstrar valor”.

No aeroporto de Lisboa, à partida para Inglaterra, o jogador falou à CNN Portugal: "Estou muito orgulhoso do que fiz no Sporting com os meus colegas”.

"Fui à Academia despedir-me dos meus colegas. Custou-me muito, mais do que estava à espera. Só tenho de agradecer por tudo o que vivi no Sporting. Saio realizado porque conseguimos reerguer o clube", afirmou Palhinha.

Jogador vai fazer exames médicos e assinar um contrato válido por 5 épocas com o Fulham, de Marco Silva.

O técnico português teve um papel decisivo na transferência. "Ele foi fundamental. Queria-me muito e demonstrou-me isso através da persistência que teve, pois falou comigo mais do que uma vez”.

Vou à procura de ter sucesso. Vou para a melhor liga do mundo e quero demonstrar o meu valor. Como disse, saio daqui realizado por ter conquistado troféus e reerguido o clube", acrescentou Palhinha.