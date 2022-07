Negócio feito. Palhinha vai ser reforço do Fulham

João Palhinha vai ser reforço do Fulham, segundo confirma a imprensa nacional. O internacional português de 26 anos viaja para Londres este fim-de-semana para ser oficializado.

Depois de resolvido o problema relacionado com os agendes do jogador, o negócio está totalmente fechado. O Sporting vai encaixar 20 milhões de euros, mais dois por objetivos.

O imbróglio estava relacionado com as comissões dos agentes. Jorge Mendes recebe 10% do valor do Sporting, enquanto que o espanhol Hernan Reguera receberá uma comissão do Fulham, relativa ao contrato do jogador.

Palhinha deixa o Sporting depois de dez anos no clube. Foi cedido ao Moreirense, Belenenses, mas apenas depois de dois anos no Braga é que se afirmou, em definitivo, na equipa principal dos leões.

Foi peça importante na conquista do título, em 2021. Na última época, disputou 39 jogos. Rúben Amorim fica com Morita, Matheus Nunes, Ugarte e Daniel Bragança como opções para o meio-campo.

O internacional português vai ser reforço para Marco Silva e junta-se a Domingos Quina e Ivan Cavaleiro no clube londrino, recém-promovido à Premier League.