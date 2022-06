St. Juste a tempo inteiro no treino do Sporting

Jeremiah St. Juste, novo reforço do Sporting para o centro da defesa, esteve à disposição a 100% no segundo treino do Sporting.

O central neerlandês tinha sido dispensado de parte do primeiro dia por ter sido pai, e hoje esteve totalmente à disposição de Rúben Amorim.

De acordo com a nota do clube, "a exigência e intensidade vão aumentando aos poucos, com os jogadores a darem boa resposta ao que lhes é pedido pela equipa técnica liderada por Rúben Amorim".

"Apesar de o aspecto físico ser nesta fase o principal foco dos trabalhos, de forma a preparar o plantel para as exigências da época, a bola voltou a ser uma presença constante no treino", pode ler-se.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h00, em Alcochete à porta fechada.