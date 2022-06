Vinagre não conta para o Sporting e vai ser emprestado

Rúben Vinagre não se vai apresentar na pré-época do Sporting e vai ser emprestado pelo clube leonino, segundo o jornal "Record" e "A Bola".

O lateral de 23 anos custou, este verão, 10 milhões de euros, depois de acionada uma cláusula de compra no empréstimo com o Wolverhampton, mas não faz parte dos planos de Rúben Amorim para a próxima época e, nesse sentido, nem sequer arranca a pré-época na equipa principal.

Vinagre chegou a ser rotulado como o sucessor de Nuno Mendes, mas teve dificuldades em afirmar-se. Na segunda metade da temporada passada, somou poucos minutos. No total, Vinagre fez 18 partidas, num total de 868 minutos, e registou duas assistências.

Formado no Sporting e no Mónaco, Vinagre conta com passagens pelo Wolverhampton, Olympiacos e Famalicão.

Sem Vinagre, Rúben Amorim arranca hoje a pré-época com Matheus Reis e Nuno Santos como opções para a ala esquerda. A grande novidade será Jeremiah St. Juste, defesa central holandês que passou as últimas três temporadas no Mainz, da Alemanha, embora em 2021/22 tenha participado em poucos jogos devido a um problema num ombro.

Morita está assegurado pelo clube, mas o médio japonês, ex-Santa Clara, ainda não deverá estar à vista de todos esta segunda-feira.