Vinagre "defraudou expetativas" no Sporting

Rúben Vinagre "defraudou um pouco as expetativas" no Sporting, considera Beto, antigo capitão e dirigente leonino.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-jogador entende a decisão de ceder Vinagre e acredita que as expetativas em torno do lateral foram "demasiado altas".

"A equipa técnica entendeu que seria melhor dar-lhe tempo de rotatividade e mais minutos que não iria ter no Sporting. Não é que não tenha qualidade, mas no ano passado acaba por defraudar um pouco as expetativas, que eram demasiado altas em torno do Vinagre. Não correu ao atleta como desejava", disse.

A Renascença confirmou que Vinagre não se apresentou na pré-época e vai ser cedido. O defesa, que custou 10 milhões de euros, faz parte dos planos do Sporting a longo-prazo. O objetivo da cedência será somar minutos e regressar ao clube para se afirmar.

Sobre o plantel leonino, Beto acredita que podem haver mexidas, mas o Sporting deve esperar primeiro por possíveis saídas.

"Poderá haver uma ou outra saída. Normalmente os clubes precisam primeiro de vender para depois ir buscar. Acredito que as grandes decisões que poderão acontecer serão em caso de uma eventual saída, como se fala do Palhinha e do Matheus Nunes. Até saídas, é difícil, porque os clubes não nadam em dinheiro e têm algumas necessidades. São mais cautelosos", termina.

O Sporting, vice-campeão português de futebol, inicia a pré-temporada 2022/23, esta segunda-feira, com apenas, para já, uma cara novo no plantel, o holandês St. Juste, e ainda com muitas indefinições, sobretudo na zona do meio-campo.