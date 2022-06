Neto. Sporting quer “época melhor do que a anterior”

O defesa Luís Neto garante que o Sporting quer “fazer uma época melhor do que a anterior”.

A pré-época dos leões começou esta segunda-feira, com testes médicos de manhã, e o primeiro treino à tarde.

“queremos bater-nos bem na Liga dos Campeões e ir ao detalhe no campeonato. Cabe-nos juntar forças e ganhar energias neste período preparatório porque há momentos na temporada em que as coisas não são fáceis com a sobrecarga de ter jogos de três em três dias e estágios. Conta muito aquilo que vamos fazer aqui e a união que conseguirmos criar nestes momentos em que ainda não estamos a disputar competições oficiais”, referiu o jogador de 34 anos.

Neto aproveitou para deixar uma garantia e um pedido aos adeptos verde e brancos.

“A equipa vai estar sempre disposta a honrar o símbolo que carrega e vai entrar em campo sempre para ganhar. Vamos tentar orgulhar sempre os sportinguistas, seja em que estádio for, mas quero dizer-lhes também que em muitos momentos da época vamos precisar deles. Não só nos bons momentos, mas também naqueles em que existe algum cansaço mental e precisamos de ser empurrados para a vitória”.

O Sporting ficou em segundo no campeonato, mas venceu a Taça da Liga e a Supertaça na época que agora terminou.