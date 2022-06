Litos sugere regresso de Adrien ao Sporting

Poucas horas depois de Adrien Silva ter manifestado de volta ao Sporting, Litos sugere a Frederico Varandas e Rúben Amorim que estejam atentos à possibilidade de recuperar o médio português.

Em entrevista à Renascença, em que abordou as mexidas previstas no meio-campo da equipa, com as iminentes saídas de Palhinha e Matheus Nunes, o antigo jogador dos leões apontou Adrien Silva como alvo.

"Se Matheus Nunes sair, é natural que o Rúben Amorim indique a contratação de mais alguém. Como sportinguista que sou, gostaria muito de ver o Adrien Silva regressar a Alvalade, apesar da sua idade", afirma.

Adrien, de 33 anos, deixou o Sporting em 2017/18 para reforçar o Leicester City. Não se fixou em Inglaterra e foi cedido ao Mónaco. Está atualmente no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter passado uma época e meia na Sampdoria.

Eleito o sucessor de Matheus Nunes, "que será difícil de substituir", Litos concentra-se na substituição de Palhinha e considera que o Sproting preparou bem a saída do médio defensivo.

Morita, que será apresentado nas próximas horas, "é um bom reforço". "Agora será a oportunidade de Morita, que já estava referenciado, de Ugarte que cumpriu muito bem quando foi chamado, na última época, de Daniel Bragança, que precisa de jogar, e do próprio Dário Essugo. O Morita é um bom reforço para o Sporting. O que fez nos dois últimos anos no Santa Clara tornaram-no uma referência da equipa açoriana. A confirmar-se a transferência, será um bom substituto do João Palhinha", refere.