Varandas assinala 20 anos da academia, projeto "copiado pelos adversários"

Frederico Varandas assinalou a celebração dos 20 anos da Academia Cristiano Ronaldo com um discurso na inauguração das celebrações. O presidente do Sporting garante que a formação é a "base do clube" há 40 anos.

"Duas décadas de um projeto pioneiro para acompanhar a evolução dos tempos. A formação é o pilar do nosso ADN, a base do futuro do clube. Se é verdade que faz hoje 20 anos, o projeto pioneiro da formação nasceu há mais de quatro décadas. 40 anos a formar talento e a alimentar a seleção nacional", começou por dizer.

O dirigente elencou todos os internacionais portugueses que foram formados no Sporting, mas destaca três jogadores.

"Destacamos Ronaldo, o melhor português de todos os tempos e que dá nome a esta academia, venceu cinco Bolas de Ouro, Luís Figo, uma vez Bola de Ouro, e Paulo Futre, uma vez Bola de Prata. Não há outro clube com tantas Bolas de Ouro. É um feito admirável e único que nos coloca no topo das melhores formações do futebol mundial", assinala.

Varandas aponta ainda que o Sporting foi a base da conquista do Euro 2016: "Foi assim que nasceu o título mais importante do futebol português. Dos 14 jogadores usados na final, 10 foram formados no Sporting".

Presidente desde 2018, Varandas garante que a formação é a grande prioridade da administração atual.

"A academia foi a nossa prioridade, temos instalações praticamente novas, modernas e de última geração. Formar significa também dar valores e caráter, temos dedicado muito a esse aspeto. Formar vem primeiro do que ganhar, mas se há dúvidas do sucesso deste modelo, as nossas vitórias em sub-15 e sub-17 são a resposta", diz.

Crítica ao Estado

Frederico Varandas diz que o projeto do Sporting "foi copiado pelos adversários para bem do futebol português", que são ignorados pelas figuras de Estado.

"O Sporting, tal como Benfica, Porto e Braga são clubes formados e municiadores da seleção nacional, que custa milhões por ano. Os clubes não são esquecidos pela FPF, mas pelas figuras de Estado aquando das vitórias fantásticas da nossa seleção. Os clubes são os maiores responsáveis pela promoção do desporto em Portugal", atira.