Pedro Marques deixa o Sporting

O avançado Pedro Marques está de saída do Sporting, confirmou o próprio nas redes sociais.

O ponta de lança de 24 anos estará a caminho do NEC, da Eredivisie, dos Países Baixos.

"Chegou o momento de dizer adeus e agradecer ao Sporting, todos os que lá trabalham e aos fantásticos adeptos. Foram muitos anos de boas experiências e enorme aprendizagem. Estou grato por tudo e desejo a melhor das sortes", escreveu nas redes sociais.

Pedro Marques chegou à formação do Sporting em 2016, para a equipa de sub-19, depois de ter estado no Belenenses.

O jovem avançado estreou-se na equipa principal em 2018/19, numa partida da Liga Europa frente ao Vorskla Poltava. Seguiram-se empréstimos ao Dordrecht e Den Bosch, da segunda divisão holandesa.

Depois de meia época na equipa principal do Sporting, com um jogo e dois golos frente ao Sacavenense, na Taça de Portugal, seguiu-se um empréstimo bem sucedido de meia época ao Gil Vicente, com cinco golos em 15 jogos.

Na última temporada, não foi muito utilizado em mais uma cedência, ao Famalicão, onde somou apenas 14 jogos e 415 minutos.