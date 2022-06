Dário Essugo quer "ser ídolo" no Sporting

Dário Essugo ainda está a começar a sua caminhada na equipa principal do Sporting, mas já pensa ser ídolo no clube de Alvalade.

O médio de 17 anos foi o mais jovem jogador de sempre a jogar pelo Sporting esta época, ao jogar frente ao Ajax em dezembro do ano passado. Somou ainda mais um jogo na equipa principal, em março, com o Arouca.

"A responsabilidade é boa, faço parte do lote de jogadores que foram campeões e formados no Sporting, sou um privilegiado. Tenho de continuar a trabalhar e claro que um dia ambiciono ser ídolo neste clube, é isso que nos move", disse Dário Essugo, aos jornalistas, no âmbito dos 20 anos da academia do clube.

Essugo deixou ainda grandes elogios a Rúben Amorim, treinador que o lançou na equipa principal.

"O mister ajuda-nos muito, aposta na formação, isso está à vista de todos e a forma como comunica connosco ajudou os jovens e toda a equipa, daí o êxito com o campeonato nacional", termina.