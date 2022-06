Aurélio Pereira: "Agora há Cristianos Ronaldos por todo o lado e os pais querem ser Jorge Mendes"

Aurélio Pereira, antigo observador do Sporting, acredita que Cristiano Ronaldo "será sempre do Sporting", quer volte ao clube ainda durante a carreira de jogador, quer não volte.

"Não me cabe a mim responder. O futuro a Deus pertence, será sempre do Sporting, jogando ou não jogando, será sempre uma mais-valia para o clube", respondeu aos jornalistas, no âmbito da celebração dos 20 anos da academia dos leões.

O antigo olheiro responsável pela revelação de vários jogadores formados no Sporting duvida do talento atual.

"Cada vez tenho mais dúvidas sobre os talentos, porque agora são todos craques. Antigamente, aparecia um ou outro. Agora há Cristianos Ronaldos por todo o lado e os pais querem ser Jorge Mendes", atira.



Sobre a Academia Cristiano Ronaldo, que celebra 20 anos de existência, Aurélio Pereira destaca dois momentos.

"Foi fundamental a criação da Academia e de um departamento de recrutamento. Somos pioneiros, são dois momentos fantásticos. Podemos ter jogadores e instalações, no passado só tínhamos jogadores. Somos profissionais, quando era treinador, éramos amadores, e quando se criou a academia foi preciso profissionalizar toda a equipa."