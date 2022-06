Al Musrati volta a entrar nos planos do Sporting

O Sporting prepara-se para apresentar nova proposta por Ali Al Musrati ao Sporting de Braga. De acordo com o jornal "O Jogo", os leões estão a acautelar as iminentes saídas de Palhinha e Matheus Nunes para Inglaterra.

A chegada de Morita, ex-Santa Clara, visa já o reforço do meio-campo, mas Rúben Amorim precisará de mais jogadores, caso perca os dois internacionais portugueses.

O Sporting terá já feito uma proposta ao Braga, a rondar os oito mlhões de euros, mais Jovane Cabral, mas António Salvador terá rejeitado.

O presidente do Sporting de Braga pretende encaixar 15 milhões de euros com a venda do jogador de 26 anos, que contratou a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Vitória de Guimarães.

Al Musrati fez 90 jogos, em duas épocas na Pedreira, e marcou seis golos. O médio defensivo tem contrato até 2024 com os minhotos.