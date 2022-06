Demiral ainda rende ao Sporting

A transferência do defesa Merih Demiral do Sporting para a Atalanta renderá mais 200 mil euros ao Sporting.

O central turco passou pelos leões, mas não se conseguiu afirmar. Chegou em janeiro de 2017, depois de se destacar no Alcanenense. Esteve no Sporting durante uma época e meia e fez um jogo na equipa principal, para a Taça de Portugal.

Devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Sporting vai receber 1% do valor da transferência, correspondentes aos dois anos de formação que o central esteve em Alvalade

Depois do Sporting, Demiral teve uma breve passagem pela Turquia, no Alanyaspor, antes de se afirmar no futebol italiano. Os leões venderam o jogador por 3,5 milhões de euros ao clube turco.

Passou pelo Sassuolo e pela Juventus. Na última temporada, foi cedido à Atalanta, que agora acionou a cláusula de compra de 20 milhões de euros.