“A academia do Sporting vai estar ainda melhor nos próximos 20 anos”

Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting, está orgulhoso pelo trabalho desenvolvido na academia do Sporting, numa altura em que a infraestrutura celebra 20 anos de existência.

Em declarações a Bola Branca, Tomaz Morais antecipa novos tempos com o complexo desportivo sediado em Alcochete a ter capacidade para responder às exigências.



Na antecipação à comemoração do 20.º aniversário da Academia de Alcochete, fala com orgulho da forma como este espaço “tem vindo a potenciar ao longo da sua história inúmeros jogadores para todos os níveis".

"A academia tem levado a comportamentos diferenciadores a quem passa por ela. Há uma mudança inequívoca na sua atitude e na sua valorização pessoal”, afirma.

Tomaz Morais lembra “os 65 jogadores, desde Cristiano Ronaldo, a grande referência na formação do Sporting, ao recente Rodrigo Ribeiro”, que compõem o lote de jogadores formados na academia que já passaram pela equipa principal.

Numa mensagem de esperança, Tomaz Morais antevê “que daqui a 20 anos a academia vai estar ainda melhor, vai ser uma academia com uma cara muito renovada, adaptada às exigências do futebol moderno. Adaptada ao largo número de jogadores que o Sporting tem. Vai crescer em espaço físico e vai contra com a ciência por trás do jogo".