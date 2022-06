Pedro Porro eleito melhor lateral-direito da época na I Liga

Pedro Porro, do Sporting, foi eleito o melhor lateral-direito da I Liga esta época.

O defesa internacional espanhol, de 22 anos, venceu uma votação levada a cabo junto dos treinadores e capitães das 18 equipas do campeonato. Porro repete distinção granjeada na temporada passada.

Esta época, a segunda ao serviço do Sporting, Pedro Porro somou quatro golos e quatro assistências nas 23 jornadas em que participou.

Na II Liga, o vencedor do prémio de melhor lateral-direito foi Vasco Fernandes, de 22 anos, do Casa Pia.

O capitão dos gansos, que subiram à I Liga, marcou dois golos e fez uma assistência em 31 jogos.

No sábado, a Liga Portugal anunciou os vencedores dos prémios de melhor guarda-redes: Diogo Costa, do FC Porto, na I Liga e Ricardo Batista, do Casa Pia, no segundo escalão.