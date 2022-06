André Santos desdramatiza possíveis saídas de Matheus e Palhinha do Sporting

André Santos, antigo médio do Sporting, desdramatiza as possíveis saídas em simultâneo de João Palhinha e Matheus Nunes.

Palhinha pode rumar ao Fulham, de Marco Silva, por 20 milhões de euros. O Wolverhampton aproxima-se dos 50 milhões pedidos por Matheus. Em entrevista a Bola Branca, André Santos manifesta total confiança em Rúben Amorim na busca de soluções para o meio.

"O Matheus e o Palhinha são dois grandes jogadores, campeões no Sporting e duas peças difíceis de substituir. Mas o Rúben Amorim foi preparando o Ugarte, na última época, e o jogador correspondeu e esteve em bom nível. O Sporting encontrará uma boa solução no caso de os dois saírem. No plantel há jogadores de qualidade que poderão formar, também, um bom meio-campo. Rúben Amorim é um grande treinador e vai encontrar as melhores soluções", refere o médio português.

Difícil resistir ao apelo da Premier League



André Santos diz entender a necessidade do Sporting de vender. Por outro lado, do ponto de vista dos jogadores, compreende a dificuldade de resistir à tentação de jogar na melhor Liga do mundo.

"Toda a gente sonha em jogar na Premier League. O campeonato tem muita visibilidade, os estádios estão sempre cheios. É uma realidade completamente diferente da Liga Portuguesa, onde os clubes têm necessidade de realizar vendas e não conseguem segurar os seus melhores jogadores, porque as receitas não têm nada a ver com o que se passa noutros países", salienta o ex-jogador do Sporting.

Depois da Suíça, um regresso a Portugal?



Aos 33 anos, André Santos terminou contrato com os suíços do Grasshoppers. O médio internacional português vai entrar numa nova fase da carreira e dá prioridade a um regresso a Portugal.

"Portugal está sempre nos meus planos, é o meu país, é onde tenho a minha família e amigos. Além disso, gosto da Liga Portuguesa e de jogar aqui. Se tiver uma proposta interessante, vejo com bons olhos um regresso a Portugal. Existiram algumas abordagens mas não tenho nada de concreto, neste momento. Estou bem fisicamente, nunca tive lesões graves e estou pronto para uma nova época", conclui.