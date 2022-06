Veja a camisola principal do Sporting para a época 2022/23

O Sporting apresentou, esta quarta-feira, a camisola principal para a época 2022/23.

O lançamento, com o lema "Heart of a Lioness" ("Coração de Leoa" em português) é protagonizado exclusivamente por atletas femininas do clube, entre as quais Rita Fontemanha e Joana Martins, do futebol, a equipa de andebol e a triplista Patrícia Mamona, entre outras.

Segundo o site oficial, a campanha " uma trilogia, em que cada parte assume um caminho simbólico forte e apresenta cada um dos equipamentos oficiais da época". Faltam os equipamentos secundário e Stromp.

A maior nota de destaque, a nível estético, é a parecença desta camisola com a da temporada que agora termina: o verde e o branco foram invertidos em relação à camisola de 2021/22, a gola e o bordado das mangas passam a ser pretos e o tom de verde é ligeiramente mais escuro.

Um adepto do Sporting colocou as duas camisolas lado a lado, no Twitter.