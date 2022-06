Caso da garagem. "Estando perto, seguramente que Sérgio Conceição não estaria calado"

Menezes Rodrigues, antigo vice-presidente do Sporting, admite, em entrevista a Bola Branca, estranhar as decisões do Conselho de Disciplina, a propósito do caso da garagem do Dragão, nomeadamente a ausência de castigo a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

Apesar de provada a proximidade do treinador portista nos desacatos com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, não foi possível averiguar se fez qualquer tipo de afirmação para o líder leonino. Algo que "é estranho" para o ex-dirigente dos leões, que, ironizando, atira que, "estando perto, [Sérgio Conceição] não estaria, seguramente, calado".

Reconhecendo em Varandas uma pessoa "civilizada e educada", Menezes Rodrigues gostaria de ver alterado este tipo de comportamentos.

Apontando na direção de Vítor Baía, lembra que, "pela projeção e pela responsabilidade que tem", o antigo guarda-redes devia ter dado o exemplo. Menezes Rodrigues refere, por outro lado, que ao admitir os impropérios direcionados Varandas o agora administrador portista, suspenso por 25 dias, deu "sinal de que tem alguma verticalidade".