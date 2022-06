Dirigente leonino detido reconhece que se exaltou, mas considera desnecessária a ação policial

O vogal da direção do Sporting, que foi detido após a partida de hóquei contra o Benfica, reconhece que se exaltou perante as autoridades, mas reforça que a intervenção policial foi “exacerbada e desnecessária”.

Em comunicado, Miguel Afonso escreve que “no Sporting reconhecemos os nossos erros e eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo”.

“Reconheço que, independentemente das minhas boas intenções, acabei por me exaltar e exprimir-me de forma incorreta perante as autoridades policiais em defesa dos nossos adeptos e do que considerei − e considero, ainda − ter sido uma intervenção policial exacerbada e desnecessária para o contexto”, acrescenta.

O dirigente leonino foi um dos dois detidos pela polícia no final da partida contra o Benfica no hóquei em patins.