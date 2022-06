Sporting e Wolverhampton perto de acordo por Palhinha

Wolverhampton e Sporting estarão perto de acordo para a transferência do internacional português João Palhinha.

De acordo com a imprensa portuguesa, o médio de 26 anos vai custar cerca de 20 milhões de euros ao Wolverhampton, que é treinado por Bruno Lage. O negócio poderá incluir mais 5 milhões de euros por objetivos.

Palhinha tem contrato até 2026 com os leões e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O médio perdeu algum protagonismo esta época nas opções de Rúben Amorim, tendo sido menos utilizado na segunda metade da temporada devido às boas prestações de Manuel Ugarte. Palhinha está atualmente ao serviço da seleção nacional e foi suplente utilizado na vitória frente à República Checa, por 2-0.

O internacional português foi formado no Sacavenense e chegou ao Sporting em 2012, para a equipa de sub-19.

Depois de empréstimos no Moreirense e Belenenses, estreou-se na equipa principal em 2016/17, com Jorge Jesus no comando técnico.

A afirmação plena na I Liga chegou apenas em Braga, durante as duas temporadas de cedência, entre 2018 e 2020. Regressou, com Rúben Amorim, e foi parte essencial na conquista do título em 2020/21. No total, soma sete golos em 95 jogos pela equipa principal do Sporting.

Palhinha será o próximo português no Wolverhampton, que tem equipa técnica liderada por Bruno Lage e os jogadores José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Chiquinho e Fábio Silva.