​"Tenho dúvidas que Ronaldo acabe a carreira no Sporting"

Recordo que mantém uma relação privilegiada com o Miguel Paixão, o José Semedo, o Luís Lourenço e isto para quem está ao nível dele é algo de valorizar. Tenho acima de tudo uma relação de respeito pelo trajeto e pelo trabalho que foi desenvolvendo, pela evolução que teve enquanto pessoa e profissional, mantemos uma relação de amizade, mas cada um sabe estar no seu devido lugar.

Isto significa que naquela altura, com aquela equipa, foi cometido um erro muito grave de gestão e quem foi penalizado foi o treinador Leonel Pontes que tentou resolver um problema que foi criado anteriormente, mas que não conseguiu porque à sua volta faltou alguma cobertura para que fosse possível dar resposta aquele desafio de meter a equipa no lugar que merecia.

Quando fui convidado para os sub-23 do Sporting, o clube ainda estava numa fase de transformação, ainda não sabia o caminho por onde queria ir, apesar de uma gestão recente do Dr. Varandas. Ainda havia muita coisa por afinar.

O Cristiano é mesmo um superatleta?

Foi o atleta mais consciente do seu corpo que eu conheci. O facto de estarmos no dia-a-dia com os jogadores permite-nos conhecer particularidades dos jogadores, há momentos bons e maus e o Cristiano Ronaldo foi o jogador que eu conheci com melhor consciência do seu corpo e consciência do seu papel, da importância que tem dentro e fora da equipa e o facto de ter essa consciência adequa todos os seus comportamentos à realidade que vai encontrando.

É esta capacidade de se adaptar que faz dele o melhor jogador do mundo. Ele vai continuar no futebol enquanto tiver a paixão do jogo e sentir-se fisicamente capaz e ao mesmo tempo vai continuar a ser o CR7 a vários níveis, porque naquilo em que ele se mete vai ser sempre muito bom porque coloca paixão no que faz.

O seu “feeling”? Ele ainda vai fazer uma “perninha” no Sporting?

Tenho dúvidas, a questão importante é que o Cristiano Ronaldo vai acabar pela sua própria decisão e tenho dúvidas que ele volte ao Sporting, mas só a cabeça dele é que vai mandar. Penso que vai continuar a jogar no Manchester United porque não é jogador e pessoa para virar as costas ao desafio.

Mas porque tem dúvidas em relação ao Sporting?

Penso que ele pode vir a sentir que para corresponder às expetativas de um clube à dimensão do Sporting, tem de estar ainda com capacidade para dar uma boa resposta e não ser mais um, e ele não é mais um, ele é especial.