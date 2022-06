Matheus Nunes. “Tenho contrato” com o Sporting e “quero cumpri-lo”

O médio Matheus Nunes garante que quer ficar no Sporting, apesar das alegadas propostas que estão a chegar para a sua contratação.

“Tenho contrato e quero cumpri-lo, não penso no mercado. Não adianta estar a pensar noutro clube, noutra liga. Estou feliz no Sporting, num grande clube e a liga portuguesa também é muito boa”, disse o atleta dos leões.

O jogador, ao serviço da Seleção para a Liga das Nações, refere: “Tento abstrair-me de todas as notícias (do mercado), hoje em dia temos acesso a todas as redes sociais e jornais, mas tento não me focar nisso, apenas na Seleção”.

Matheus Nunes está a preparar a terceira jornada da Liga das Nações. quinta-feira, a equipa das quinas recebe a República Checa no estádio de Alvalade.