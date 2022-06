Ronaldo acarinhado em Alvalade. "Sporting tem de apelar ao sentimento para ele regressar"

Foi com um apoio incodicional do público e com a família emociada na bancada que Cristiano Ronaldo se exibiu em Alvalade, no domingo, no jogo da seleção nacional com a Suíça.

O internacional português marcou dois golos e sentiu unanimidade nas demonstrações de afeto, por parte dos adeptos. Foi um regresso emocionante a Alvalade que traz, de novo, às conversas a possibilidade de Ronaldo voltar ao Sporting.

Maniche, que em 2011 tomou essa opção de concretizar o objetivo de terminar a carreira de futebolista no Sporting, o seu clube do seu coração, sublinha que "tudo depende de Ronaldo". Os adeptos repetem o apelo ao jogador para terminar o seu percurso "em casa" e Maniche diz que esse é o caminho.

"Eu acho que a possibilidade do Cristiano Ronaldo terminar a carreira no Sporting depende mais do jogador. O Sporting deu-lhe muito e fez o Ronaldo crescer enquanto jogador e homem, mas, agora, depende dele. Do lado do Sporting, há que apelar um pouco ao sentimento", refere, em entrevista à Renascença.