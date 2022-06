Futebol francês "é uma boa opção" para Jovane Cabral

Luís Martins, que treinou Jovane Cabral nos sub-23 do Sporting, considera que a Liga francesa pode ser uma boa opção para o avançado, associado ao Marselha, voltar a demonstrar as suas capacidades.

Depois do empréstimo à Lazio, em que apenas participou em quatro jogos, Jovane poderá sair em definitivo do Sporting. Segundo a imprensa internacional, o Marselha está interessado no internacional por Cabo Verde, de 23 anos, e pode fazer chegar a Alvalade uma proposta de seis milhões de euros. Em entrevista a Bola Branca, Luis Martins aprova uma possível opção por França.



"Gostava que o Jovane comprovasse as potencialidades que tem e o futebol francês é um bom cenário para ele demonstrar aquilo que vimos há das épocas quando o Rúben Amorim chegou ao Sporting. O Jovane foi uma figura de proa no Sporting de Rúben Amorim na preparação da época em que viria a ser campeão nacional. Sendo um jovem tem a necessidade de se afirmar, e agora sendo um jogador mais maduro depois da passagem pela Serie A, mesmo não tendo tido uma performance de topo, porque a chegada em janeiro também não foi favorável, e o futebol francês pode ser uma boa escolha", admite.

Luis Martins considera que Jovane Cabral pode ser uma arma importante e completa para o Marselha.

"O Jovane deixou de ser um jogador só de corredor lateral, um ala que construía oportunidades de golo para os outros. Agora já é um jogador com finalização, bom na bola parada, bom a jogar por dentro e pode jogar em vários sistemas de jogo. Há muitos clubes na Europa que apostam em jogadores com as características que o Jovane tem, e o Marselha tem muito interesse em desenvolver jogadores com muita velocidade como tem o Jovane", afirma.

Jovane ainda pode fazer a diferença no Sporting





Por fim, ainda de acordo com o seu ex-treinador nos leões, Jovane é hoje um jogador mais maduro. Para vingar em Alvalade, só precisaria da confiança de Rúben Amorim.



"Só faltará a aposta do treinador, porque eu vejo no Jovane um jogador completamente construído e maduro, muito diferente do Jovane que eu conheci, com alguns problemas físicos que foram debelados. Agora o Jovane pode responder a qualquer contexto de rendimento, por isso só falta o treinador entender que ele é útil ao modelo de jogo do Sporting", conclui.

Jovane Cabral esteve emprestado à Lazio, de Itália, na segunda metade desta época. Fez apenas quatro jogos.