Sarabia com futuro por definir. "O que quero é jogar"

Pablo Sarabia ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada, mas anuncia que o seu plano passa por estar num clube onde possa jogar com regularidade, tal como aconteceu esta temporada no Sporting.

O avançado espanhol esteve em Alvalade, por empréstimo do Paris Saint-Germain, e agora está de regresso ao clube francês, com o qual mantém contrato.

A permanência no Parque dos Príncipes, no entanto, não é um dado adquirido. "Obviamente o que quero é jogar, e sentir-me importante, veremos se a situação é sair [do PSG] ou não", sublinha.

Concentrado nos trabalhos da seleção espanhola, Sarabia esclarece que só terá uma decisão tomada, após os jogos da Liga das Nações. "Quero focar-me neste quatro jogos e quando terminar logo vejo qual é a melhor opção", refere.

O avançado, de 30 anos, é presença regular nos convocados da seleção espanhola e é opção para defrontar Portugal no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações A, esta quinta-feira, em Sevilha. Sarabia fez 45 jogos pelo Sporting esta época, marcou 21 golos e fez oito assistências.

Com contrato com o PSG até 2024, o jogador, formado no Real Madrid, passou, ainda, por Getafe e Sevilha.