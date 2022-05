Mais 38 milhões para o Sporting. PSG oficializa contratação de Nuno Mendes

O Paris Saint-Germain acionou, esta terça-feira, a opção de compra do lateral esquerdo português Nuno Mendes que estava emprestado pelo Sporting e assina agora um contrato até 30 de junho de 2026 com os campeões franceses de futebol.

"O Paris Saint-Germain registou a transferência definitiva de Nuno Mendes. O lateral esquerdo português está agora ligado ao clube até 30 de junho de 2026", lê-se no site do PSG.

De acordo com um comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem gastado sete milhões pelo empréstimo.