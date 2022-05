Varandas. Pinto da Costa “devia estar banido do dirigismo há décadas”

O presidente do Sporting volta a deixar fortes críticas ao presidente do FC Porto. Segundo Frederico Varandas, Pinto da Costa deveria já ter sido “banido”.

“Não é preciso a justiça portuguesa dizer o que quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que devia estar banido do dirigismo há décadas”, disse Varandas, num discurso em Carregal do Sal.

Sem se deter, o líder leonino continuou: “Sou também obrigado a discordar veementemente do senhor secretário de Estado do Desporto, que recentemente tomou posse. O senhor Pinto da Costa não é, nem nunca poderá ser uma referência do desporto nacional. Basta ouvir uma entre muitas escutas que estão disponíveis na internet sobre o processo Apito Dourado. Como, por exemplo, a de 24 de janeiro de 2004, horas antes de um FC Porto - Estrela da Amadora, onde, horas antes, o senhor Pinto da Costa, através do empresário de jogadores, António Araújo, oferece os serviços sexuais de três prostitutas à equipa de arbitragem liderada por Jacinto Paixão. É verdade que as escutas não foram meio de prova e que o senhor Pinto da Costa foi absolvido do processo, mas esse é um problema para a justiça portuguesa resolver. Mas mesmo não sendo consideradas como prova, também é verdade que essas escutas são reais e aconteceram mesmo”.

Varandas elencou uma série de exemplos que, em sua opinião, marcam a diferença entre Sporting e FC Porto.

“Há gente que, por muito que ganhe, continuará sempre a ser muito pequena e, sobretudo, muito pobre. Não existe maior pobreza que a pobreza do caráter, da integridade e dos valores. São e serão sempre gente muito pobre, ao contrário da grandíssima e honrosa instituição que representam. Instituição essa que jamais será chamada em Alvalade, pelo nosso speaker, por outro nome que não seja FC Porto. Instituição essa que jamais terá os seus jogadores agredidos por elementos da organização do Sporting, que jamais verá em Alvalade o seu presidente a ver-lhe roubado o telemóvel cobardemente e que terá sempre os seus órgãos sociais e colaboradores recebidos em segurança e de forma digna. Instituição essa que jamais verá em Alvalade jornalistas agredidos, ameaçados ou coagidos por colocarem questões no exercício da sua profissão. Porque eles não sabem, nem nunca saberão, o que é ser grande. Porque jamais o Sporting será pobre ou pequeno”, referiu.

O presidente do Sporting continuou e falou de outros processos judiciais onde Pinto da Costa alegadamente estará ou poderá estar envolvido.

“Eu aqui estarei, até ao último dia da sua presidência, para lhe recordar que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português. Ao mesmo tempo que aguardarei, com expectativa, o desfecho do processo Cartão Azul. Um País que reconhece o senhor Pinto da Costa como uma referência, é um País sem valores. E um País sem valores é um País sem futuro. E Portugal nunca poderá ser esse País”.