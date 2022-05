Sporting conquista terceira Taça de Portugal

O Sporting venceu o Famalicão, por 2-1, no Jamor, e conquistou a Taça de Portugal feminina de futebol.

Os golos das leoas foram apontados por Joana Marchão, de penálti, e Chandra Davidson.

Já pelas minhotas empatou, aos 88 minutos, Carolina Rocha. Destaque para Fernanda Tipa, que desperdiçou uma grande penalidade para o Famalicão, poucos minutos antes.

A equipa do Famalicão entrou melhor, mas a partir do quarto de hora as comandadas de Mariana Cabral pegaram no jogo.

Após o 2-0 da equipa de Alvalade, as famalicenses nunca desistiram, ainda reduziram e podiam ter chegado à igualdade.

É a terceira Taça de Portugal para o Sporting e seria a primeira para o Famalicão.