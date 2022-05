Sporting “preparado e motivado” para vencer Taça de Portugal

A treinadora de futebol feminino do Sporting, Mariana Cabral, garante que a equipa está "preparada e muito motivada" para vencer a Taça de Portugal, no confronto de sábado contra o Famalicão.



Mariana Cabral, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo, sustentou que "uma final não tem favoritos" e que a possibilidade de conquistar um troféu, por si só, motiva a equipa.

"O Famalicão é uma grande equipa. Uma final não tem favoritos. Este será um jogo diferente dos jogos que já fizemos com o Famalicão. Estamos muito motivadas e felizes por estar aqui", afirmou.

Como jogadora, então ao serviço do 1.º Dezembro, Mariana Cabral conquistou por duas vezes a 'prova rainha' do futebol nacional (2010/11 e 2011/12). Um marco na vida como atleta, mas que serve de alavanca emocional para as 'leoas', que esperam ter no Jamor um mini-estádio de Alvalade no que toca a apoio dos adeptos.

"Estou um bocadinho velha. Se eu ganhei a Taça de Portugal (duas vezes como jogadora pelo 1.º Dezembro), elas têm muito mais capacidades para a ganhar que eu. Lutámos muitos anos para que a final fosse no Jamor. Gostaríamos de bater o recorde de assistência, seria mais um passo no futebol feminino. Queremos ganhar esta final", garantiu.

O Sporting defronta no sábado, a partir das 17h15, o Famalicão, em jogo da final da Taça de Portugal de futebol feminino, que será arbitrado por Ana Luísa Afonso, da AF Porto.