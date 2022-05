Santa Clara confirma acordo com o Sporting para venda de Morita

O Sporting já tem acordo com o Santa Clara para a transferência do médio Hidemasa Morita, confirma Ricardo Pacheco, presidente dos açorianos, à Renascença.

"O que lhe posso dizer é que efetivamente já haverá um acordo entre as duas instituções, entre Santa Clara e Sporting. Tenho esta informação e parece-me que corresponde à verdade. Se já há acordo entre Sporting e atleta, não tenho essa informação", afirma.

O japonês, de 27 anos, deverá custar ao Sporting cerca de 3,8 milhões de euros, segundo a imprensa nacional. Ricardo Pacheco não fala em valores.

"Não vou falar em valores, terá de ser a SAD a fazê-lo e não quero passar por cima de ninguém. O clube foi mandatado pela SAD pela encetar as negociações e posso dizer que conseguimos melhorar significativamente as condições iniciais quase para o dobro. À semelhança da situação do treinador Mário Silva, o clube tem tomado posições, fomos os primeiros e até os únicos inicialmente a pedir a renovação do treinador. Há muita vontade do Morita, do Sporting, e a necessidade do Santa Clara de vender jogadores. Temos os nossos problemas", atira.

Ricardo Pacheco diz que o Santa Clara "quer afirmar-se como o clube nacional que mais jogadores tem potenciado".

"Metade da defesa do Porto, falo do Fábio Cardosoe e o Zaidu, que foi campeão nacional, jogavam no Santa Clara há um ano. Morita é um jogador desejado, é a vontade dele em sair. Deu-nos muito, é um fantástico atleta", atira.