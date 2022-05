Sporting quer conquistar a Taça no Jamor

O Sporting quer conquistar a Taça de Portugal feminina, na final do Jamor, contra o Famalicão, e, de preferência com recorde de adeptos.

A defesa Bruna Lourenço garante que a equipa está preparada para a partida decisiva. “Isto é ser Sporting, é trabalhar para estes momentos decisivos e estamos preparadas. É muito especial já ter duas Taças, ainda mais pelo Sporting. Seria muito especial conquistar a terceira, ficaria muito feliz”.

Já a avançada Diana Silva, que marcou sempre nas finais de Taça pelo Sporting, espera que os adeptos leoninos marquem presença: “O que desejamos para esta final é que o público esteja presente e nos apoie”.

Também Joana Martins quer o estádio cheio com adeptos verde e brancos.

As leoas já têm duas Taças de Portugal e querem conquistar a terceira.

A final contra o Famalicão disputa-se no sábado. As minhotas ainda não fizeram o lançamento da partida do Jamor.