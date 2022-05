Segunda época de Matheus Reis no Sporting justifica aumento

Carlos Fernandes considera que a renovação com aumento de salarial de Matheus Reis é um prémio justo perante o que o central e ala esquerdo mostrou nesta segunda época - a primeira completa - no Sporting.

O salário anual de Matheus Reis vai subir de 350 mil para 500 mil euros brutos. Em declarações a Bola Branca, Carlos Fernandes, antigo defesa do Sporting, classifica o aumento como "completamente justo".

"O Matheus tem vindo em crescendo e mostrou o espírito que o Rúben Amorim pretende. Tem uma enorme capacidade e entrega-se que nem um autêntico leão. Aumentou a intensidade do seu jogo e já esperava que fosse premiado por isso", refere.

Carlos Fernandes adverte, também, para os riscos que o Sporting corre se vender, de uma assentada, João Palhinha e Matheus Nunes.



"Perder dois jogadores com a dimensão do João Palhinha e do Matheus Nunes é perigoso. No entanto, são dois jogadores de grande nível, que representam a seleção nacional e, portanto, o mercado o dirá. Resta saber se o Sporting quer correr esse risco", acrescenta.

O "símbolo" Coates



O Sporting negoceia com Sebastián Coates o prolongamento do contrato que termina no final da próxima época. Carlos Fernandes assina por baixo a decisão de Frederico Varandas.

"O Coates é um símbolo do Sporting e prolongar o seu vínculo é, claramente, uma boa medida. Com o tipo de jogo do Sporting, ele é um jogador fundamental na equipa. Faz todo o sentido segurar um jogador com a experiência quer o Coates tem, até pela importância que ele tem na integração de jogadores mais jovens", considera.

Sucesso em Viana do Castelo



Carlos Fernandes treinou, esta época, o Vianense tendo garantido a permanência no Campeonato de Portugal. A experiência, diz, está para continuar.

"Foram seis jogos na fase de manutenção (Série 1 do Campeonato de Portugal) mas correu muito bem. Conseguimos o objetivo de manter o clube neste escalão, que era o pretendido, e agora é continuar. É um dos clubes mais antigos de Portugal e o mais representativo da capital de distrito. Viana do Castelo merece um clube com uma dimensão diferente e vamos trabalhar nisso", conclui