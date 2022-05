Dias Ferreira: "É de fazer todos os sacrifícios para manter Rúben Amorim"

Dias Ferreira não acredita que o PSG consiga convencer Rúben Amorim a deixar o Sporting, mas não deixa de aconselhar os dirigentes leoninos a fazerem "todos os sacrifícios" para manterem o técnico em Alvalade.

A Bola Branca, o ex-dirigente e candidato a presidente sublinha a relevância do treinador no clube, considerando que é "quem mais falta faz ao futebol do Sporting" e a acontecer uma saída "ficaria muito triste". Dias Ferreira entende que Amorim "vai ter muito tempo" para abraçar projetos de outra dimensão e que nesta fase da sua carreira quanto "mais de luxo for o plantel, menos ele o quererá".

Uma convicção que deriva do que tem sido a leitura das palavras e ações do técnico, nestas duas temporadas e meia de leão ao peito.