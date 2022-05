Rúben Amorim apontado como prioridade para o PSG

Rúben Amorim é prioridade para o Paris Saint-Germain e, de acordo com o jornal francês "Le Parisien", vai substituir Mauricio Pochettino nas próximas semanas.

De acordo com a informação publicada esta segunda-feira, Luís Campos, que será o novo diretor desportivo do PSG, pretende apostar no técnico português, que conquistou a I Liga em 2021.

Rúben Amorim custou 10 milhões de euros ao Sporting, tem contrato com os leões até 2024 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.