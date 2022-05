Luís Vidigal: "Rúben Amorim já deu provas de honestidade"

A relação de confiança entre Ruben Amorim e Frederico Varandas é robusta e não serão as notícias que apontam o jovem treinador ao PSG que irão abalar a solidez da sua relação com o Sporting, considera Luís Vidigal.

“Já deu provas mais do que suficientes daquilo que é o seu caráter, a sua personalidade e honestidade. Garantiu que vai continuar no Sporting, tem um projeto em andamento e, nesse sentido, não vai afetar absolutamente nada”, declara o antigo jogador do Sporting e ex-dirigente do clube, numa entrevista a Bola Branca na qual sublinha que o possível interesse do campeão francês em Ruben Amorim em nada afeta a preparação da época 2022/2023.

“Absolutamente. Importante é a relação que existe entre o técnico e a estrutura do clube e essa mantém-se intacta; são notícias apenas”, enfatiza Luís Vidigal.

Lado humano de Ruben Amorim pode facilitar saída de João Palhinha

Nesta entrevista à Renascença, Vidigal admite que Ruben Amorim possa levar em linha de conta os 26 anos de idade de João Palhinha para não se opor a uma transferência do jogador. O Bayer Leverkusen, da Bundesliga, é mais recente nome na lista de potenciais interessados no médio leonino. Antes, falara-se no interesse dos ingleses do Wolverhampton e Tottenham, dos espanhóis do Atlético de Madrid e dos italianos do Nápoles. Palhinha forma com Pedro Porro e Matheus Nunes, um trio de elevado potencial no mercado. Confrontado sobre qual dos três considera imprescindível, Luís Vidigal é pragmático na reposta: