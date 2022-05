Época no Sporting prova que Sarabia tomou a melhor decisão

"Os conceitos que tem são muito bons e ajudaram-se muito. Eu gosto de escutar e aprender. Tem uma ideias espetaculares, a sua forma de jogar. Cinco defesas a defender e no ataque laterais que sobem muito. Gosto muito desta forma de jogar. Tem uma carreira muito bonita pela frente e desejo-lhe o melhor", declara o internacional espanhol.

Trabalhar com Rúben Amorim também foi "bastante fácil" para Pablo Sarabia, "não só profissionalmente como pessoalmente".

A adaptação foi "fácil", porque o idioma é parecido e Sarabia sempre tentou conviver com todos, não só os espanhóis. Os 21 golos e oito assistências que marcou provam que não demorou a integrar-se.

"Queria um clube em que me sentisse valorizado e tivesse a oportunidade de jogar a Champions. O Sporting reunia isso tudo. Alguma pessoas ficaram espantadas, mas desde o primeiro momento que a minha família, o meu agente confiámos que era a melhor opção. E oito meses depois vemos que foi mesmo", salienta o extremo, de 30 anos.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o avançado internacional espanhol, que agora deixa Alvalade, para voltar ao PSG, garante estar "encantado" com a decisão que tomou: "Foi um ano muito bom."

Pablo Sarabia acredita que o tempo provou que tomara a melhor decisão ao rumar ao Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain.

Despedida de Alvalade foi "super emocionante"



A despedida que os adeptos do Sporting fizeram a Sarabia "foi super emocionante" e ultrapassou todas as expectativas que o avançado tinha:

"Sabia há uma semana, porque anunciaram no jogo anterior, mas não esperava que fosse com aquela dimensão. Ver como toda a gente se levantou, como o estádio me aplaudiu, é uma memória que vai ficar comigo para sempre. Foi difícil aguentar a emoção naquele momento, mesmo durante o jogo. Os meus companheiros disseram-me que aquela despedida não foi normal, que os adeptos não costumam fazer aquilo."

"Uma coisa é jogadores que vão reformar-se, mas com um jogador ainda no ativo, de fora e em pouco tempo... estou muito agradecido. Não fui só eu que deixei uma marca nos adeptos, eles também me marcaram a mim", completa Sarabia, que agora vai regressar ao PSG.