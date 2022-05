Ana Borges: "Sporting quer conquistar a Taça de Portugal e bater o recorde de espectadores"

Ana Borges define dois objetivos do Sporting para a final da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, a 28 de maio, no Jamor: vencer o troféu e bater o recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino.

Com o campeonato perdido para o Benfica, o Sporting vira atenções para a final da Taça. Em entrevista a Bola Branca, Ana Borges diz que quer conquistar a "prova rainha", mas tem ainda outro objetivo: o de bater o recorde de espectadores em Portugal. O maior registo, em jogos oficiais, foi estabelecido no recente Benfica-Sporting, no Estádio da Luz, com 14.221 adeptos nas bancadas. Há três anos, no Estádio do Restelo, as duas equipas atraíram 15.204 espectadores a um jogo de solidariedade.

"Estamos a trabalhar para vencer a Taça de Portugal. O campeonato já não podemos conquistar, estivemos nas quatro frentes, o que é uma mais-valia para o Sporting. Agora temos a Taça e queremos fazer história, não só para conquistar mais um título, mas para podermos bater o recorde de maior assistência de um jogo de futebol feminino", deseja.



A final da Taça de Portugal, entre Sporting e Famalicão, está marcada para o dia 28 de maio, um sábado, no Estádio Nacional, no Jamor.

Um abraço viral nas redes sociais



Ana Borges, do Sporting, e Jéssica Silva, do Benfica, passaram, esta terça-feira, no programa As Três da Manhã, da Renascença, e recordaram o célebre abraço que se tornou viral nas redes sociais, carregado de "fair-play", no final do jogo entre as duas equipas, a contar para o campeonato.



Ana Borges diz que o desporto não deve resumir-se à luta por resultados.



"Dentro de campo temos de lutar pelo nosso clube. A partir do momento em que acaba o jogo, nós temos amizades e isso vale muito. Antes de entrar para o futebol, eu dizia que não ia entrar para fazer amizades, eu ia para jogar e para ganhar títulos. E quero, quero ganhar o máximo de títulos, mas um dia deixo o futebol e tenho a certeza que vou deixar muitas amizades. Amanhã serei esquecida porque irão aparecer outras jogadoras, mas as amizades irão ficar sempre e temos também de olhar para o futebol não de uma forma agressiva e violenta", afirma.

Jéssica Silva fala de um momento especial de amizade:



"Aquele foi um momento muito natural, eu estava no campo e disseram-me que a Ana me estava a chamar, e quando percebi que ela ficou em campo para me dar os parabéns e para me dar aquele abraço, foi algo que me deixou muito feliz. Nada surpreendida, porque a Ana Borges é isto mesmo, está no futebol de uma forma muito saudável, e acho que é assim que devemos estar todos. Para além disso, temos uma amizade muito especial, e foi um momento bonito para o nosso desporto, mas só demonstra a amizade que temos e aquilo que deve existir."