Tiago Tomás não regressa ao Sporting na próxima temporada

Tiago Tomás não vai regressar ao Sporting na próxima temporada. Ao garantir a permanência na Bundesliga, o Estugarda também garante a renovação do empréstimo do jogador para a próxima época, confirmou a Renascença.

O acordo entre os dois clubes previa dois anos de cedência, mas a despromoção do Estugarda à segunda liga poderia abrir a porta a um regresso antecipado do jogador. Rúben Amorim chegou a colocar essa hipótese, referindo que era um assunto a ser tratado pela direção.

O Estugarda correu risco de descida, mas na última jornada no campeonato inverteu a situação, ao vencer o Colónia e beneficiando da derrota do Hertha de Berlin, em Dortmund. A equipa da capital vai disputar o "play-off" de manutenção com o Hamburgo, terceiro classificado da segunda liga alemã. Arminia Bielefeld e Greuther Fürth desceram diretamente.

Tiago Tomás foi um jogador importante na recuperação do Estugarda. Apesar de só ter chegado ao clube durante o mercado de inverno, o avançado ainda foi o segundo melhor marcador do clube no campeonato, com quatro golos, a par de Mavropanos e Endo. O melhor marcador foi o austríaco Sasa Kalajdzic, com seis golos.

Tiago Tomás, de 19 anos, iniciou a época no Sporting, onde foi utilizado em 24 jogos e fez três golos. Marcou quatro no Estugarda, em 14 partidas. Campeão nacional pelo Sporting em 2020/21, o jovem avançado estreou-se na equipa principal em 19/20, já com Rúben Amorim no clube.