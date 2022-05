Domingos acredita que o Sporting "tem condições para lutar mais vezes pelo título"

"Vamos ver um Sporting sempre mais perto do título do que anos atrás, como quando lá estive", afirma o comentador e antigo jogador.

Apesar de não ter conseguido revalidar o título, nem chegar à final da Taça de Portugal, a equipa de Rúben Amorim conquistou a Supertaça e a Taça da Liga. Em entrevista a Bola Branca , Domingos, antigo treinador dos leões, diz que o segundo lugar conquistado pelos leões, depois do título da época passada, mostra um Sporting cada vez mais estável.

Domingos Paciência acredita que o Sporting tem condições para continuar a lutar pelo campeonato com cada vez maior frequência.

Liderança do clube estabilizou



Domingos Paciência acredita que o Sporting "está a ganhar mais consistência, está mais organizado e está mais bem liderado".

"O Rúben Amorim teve muito impacto na liderança da equipa nestes últimos dois anos. Disse que o Sporting este ano jogava melhor do que o ano passado, ideia com que concordo, mas este ano teve um FC Porto muito forte e muito regular, que fez com que o Sporting não conseguisse alcançar o título", sustenta o antigo treinador dos leões.

O Sporting fez, esta época, os mesmos 85 pontos da temporada passada. No entanto, desta feita, não foi suficiente para ser campeão nacional, uma vez que o FC Porto chegou aos 91 pontos, recorde histórico.