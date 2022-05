Sarabia não esquece Sporting mas lamenta “espinha encravada”

O avançado Pablo Sarabia garante que “foi um grande prazer” jogar no Sporting e que “nunca” vai esquecer esta época em Alvalade, apesar de “espinha encravada”.

“Este ambiente é espetacular, estas pessoas sempre me trataram como se fosse da família e a verdade é que estou agradecido a toda a gente”, disse Sarabia.

Em declarações à Sporttv, o internacional espanhol lembra que desde que chegou aos leões “procurei dar tudo, tentei dar o meu máximo rendimento, com golos, com assistências, com trabalho para a equipa”.

Apesar de o Sporting ter feito 85 pontos (os mesmos que deram título na época passada), desta vez o campeonato sorriu ao FC Porto.

“É uma grande família, ganhámos uma taça, tentámos ganhar mais coisas, sinceramente é uma espinha que tenho atravessada não termos conseguido a Liga”, disse.

Questionado sobre se poderia, um dia, voltar ao Sporting, Sarabia referiu: “Nunca se sabe, a única coisa que sei é que saio daqui com o carinho de toda esta gente”.

Sarabia estava cedido pelo PSG e vai regressar a França.