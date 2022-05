Varandas já tem lista dos jogadores que Rúben Amorim quer manter

Rúben Amorim já entregou a Frederico Varandas e Hugo Viana a lista de jogadores que pretende manter no Sporting. O treinador entende que o clube terá de transferir jogadores, para manter as contas estáveis, mas faz o seu papel na tentativa de explicar as razões que o levam a querer manter determinados nomes.

"Estamos a planear a próxima época há já algum tempo. Não peço prenda nenhuma [a Frederico Varandas], apenas quero continuar o nosso projeto. Os clubes portugueses têm sempre de vender. Não me preocupo muito com isso. Eu entrego uma lista de jogadores que eu acho que são fundamentais para o nosso projeto. Eu tenho de explicar bem porque é que acho que preciso que certos jogadores fiquem", esclarece.

"O nosso objetivo é manter ao máximo este grupo", acrescenta. Sem grandes comentários sobre as necessidades do plantel, até porque será algo que ficará dependente das saídas, Rúben Amorim revela que pretende renovar o empréstimo do suplente de Adán, João Virgína.