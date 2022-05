"Sporting pode ser a melhor solução para Francisco Trincão"

José Carvalho Araújo, que fala com regularidade com Trincão, reconhece que, pelo conhecimento que Rúben Amorim tem do jovem, que orientou no Braga, o Sporting poderá ter vantagem para o empréstimo.

Trincão não é titular absoluto no Wolverhampton, onde está por empréstimo do Barcelona. Aos 22 anos, o internacional português quer, para a próxima época, um clube em que possa ter maior utilização.

O avançado do Barcelona está no radar de Benfica e(...)

Trincão pode ter os minutos que deseja em Portugal



Nas conversas que tem tido com Francisco Trincão, José Carvalho Araújo percebe que o avançado sente alguma mágoa por não ter muitos minutos.

"Temos estado em contacto, e é óbvio que gosta de estar na Premier League, mas, por outro lado, imagino que tem o sentimento agridoce por não ter as oportunidades que gostaria de ter. Mas ainda é um jovem e tem de conseguir afirmar-se definitivamente num grande palco, para continuar a evoluir da mesma forma a que nos habituou", afirma.

Para isso, Trincão precisa de abraçar um clube onde possa ter muito tempo de jogo para regressar ao seu melhor nível. José Carvalho Araújo admite que os falados Benfica e Sporting serão boas opções.

"É um facto que o Trincão, tanto no Barcelona como no Wolverhampton, teve menos oportunidades do que aquelas de que estaria à espera. Por isso, é importante ter uma época consistente, em que jogue mais, e consiga amadurecer o seu jogo, à semelhança do que fez no Braga. E o Benfica e o Sporting são bons clubes para isso, porque tem capacidade e qualidade para o fazer", conclui o antigo treinador do extremo.

Francisco Trincão, de 22 anos, está cedido pelo Barcelona ao Wolves. Soma três golos e uma assistência em 28 jogos, apenas 16 como titular.