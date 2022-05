Oficial. St. Juste é reforço do Sporting

O Sporting confirmou a contratação do defesa central Jeremiah St. Juste.

Jogador, de 25 anos, assinou até 2026 e tem uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.

"Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar", disse aos órgãos do clube.



St. Juste, que chega do Mainz, define-se como "um jogador rápido, com técnica e bom com a bola", sendo também "agressivo" no melhor dos sentidos.

Esta época, assolado por lesões, o jogador holandês fez apenas nove partidas e marcou um golo.