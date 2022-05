Sebastián Coates quer ser português

Já deu entrada nos serviços competentes o pedido de Sebastian Coates para obtenção de nacionalidade portuguesa. A residir em Portugal há mais de cinco anos, o central uruguaio reúne os requisitos necessários para ter cartão do cidadão português e assim tornar-se um jogador comunitário.

Ao que a Renascença apurou, o pedido está em apreciação, e será, por certo, aprovado, mas este é um processo que tem o seu tempo e poderá levar até um ano a ser deferido.

Do ponto de vista desportivo, com nacionalidade portuguesa, Coates abre portas de várias ligas europeias, que têm limite de inscrição e/ou utilização de jogadores extracomunitários.

No entanto, aos 31 anos, com contrato até ao final da próxima época e a perspetiva de extensão do acordo com o Sporting, esta decisão do capitão dos leões tem uma forte dimensão pessoal.