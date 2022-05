Sousa Cintra concorda com críticas do Benfica à arbitragem

O antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra, em entrevista à Renascença, dá os parabéns ao FC Porto pela conquista do campeonato e, por outro lado, concorda com as críticas do Benfica às arbitragens.

"Eu acho que as criticas são justas, porque as arbitragens têm sido complicadas. É verdade que o ser humano erra e vai errar sempre, ninguém é perfeito, mas errar sempre de uma forma a favor deste ou daquele é desagradável. Os árbitros devem ter mais contenção, para que as coisas não se incendeiem, e os árbitros por vezes complicam a vida dos clubes, dos treinadores e dos dirigentes. Há uma série de coisas que se podiam evitar. Todos deviam ter mais responsabilidade para bem do futebol", entende.

Já quanto à queixa de Pinto da Costa de que ainda não recebeu uma mensagem de parabéns do presidente do Sporting, Sousa Cintra desvaloriza:

"Não faço ideia qual é a relação do presidente Pinto da Costa com o presidente Frederico Varandas, não faço ideia do que se passou. O Porto foi campeão, está de parabéns e ponto final, vamos pensar já na próxima época".