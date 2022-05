Rúben Amorim. "Parabéns ao FC Porto que foi campeão e a melhor equipa"

O treinador do Sporting dá os parabéns ao FC Porto pela conquista do título de campeão nacional.

“Parabéns ao FC Porto que foi campeão e foi a melhor equipa. Nós falhámos em momentos-chave da época como com o Santa Clara [2-3] e Sp. Braga [1-2], em que tivemos os jogos controlados. Está bem entregue, como no ano passada estava muito bem entregue, e agora vamos atrás do próximo”, diz Rúben Amorim.

O técnico dos leões detalhou quais os momentos decisivos para o título do FC Porto. “O jogo do Dragão teve um impacto muito grande, porque eram seis pontos e podiam ter ficado a três. O momento decisivo foi o jogo com o Benfica, porque agora podíamos ter levado para a última jornada. Tirou-nos muita esperança”.

Apesar de terem perdido o campeonato, Amorim fez um balanço positivo.

“Crescemos muito ao longo da época. Somos uma equipa muito melhor. É a isso a que os jogadores se podem agarrar, à evolução da equipa. Eles têm de perceber que tudo faz diferença. Podemos melhor, podemos ser mais equipa”, reforçou.

O Sporting derrotou o Portimonense por 3-2.