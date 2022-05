Rúben Amorim: "O FC Porto foi mais adulto do que nós"

"Independentemente do que acontecer no jogo anterior [Benfica-FC Porto] temos de ganhar o nosso jogo (...) Poderá haver já campeão e nós a partir desse momento temos de começar a preparar a próxima época. Se não houver continuaremos a pensar nesta época", resume, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, em Alcochete.

O Sporting pode entrar em campo em Portimão já a saber que o FC Porto é campeão - os dragões precisam de um ponto no clássico com o Benfica para garantir o título -, ou então a saber que terá de vencer para arrastar a decisão para a última jornada.

Rúben Amorim faz um primeiro balanço da época do Sporting e numa das alíneas anota que "o FC Porto foi mais adulto" que a sua equipa. O técnico leonino acrescenta ainda que "a experiência dos treinadores também foi um ponto a favor do Porto", numa palavra de reconhecimento a Sérgio Conceição.

"Para mantermos a luta pelo título só um resultado nos interessa nesse jogo [Benfica-FC Porto], mas o que eu quero é vencer o Portimonense", acrescenta, procurando deixar o clássico para segundo plano.

Ainda que o balanço geral não seja positivo, porque o Sporting está em vias de falhar o principal objetivo da época, que passava por revalidar o título, Rúben Amorim esclarece que "retira muita coisa positiva" desta temporada. "A equipa joga melhor. Evoluiu muito e isso é importante. Olhando para esta equipa fico cada vez mais entusiasmado. Somos muito mais equipa", afirma.

O direito de Paulo Sérgio

O Sporting defronta o Portimonense, no sábado, e Rúben Amorim foi questionado sobre que alinhamento espera ver do lado dos algarvios, à luz das poupanças que Paulo Sérgio fez no Dragão, e que levaram à abertura de um processo de inquérito, por parte do Conselho de Disciplina

O treinador do Sporting é claro ao condenar quem questionou o técnico do Portimonense e sublinha que "a verdade é que o Paulo Sérgio atingiu o seu objetivo e nós não". "O treinador do Portimonense tem o direito a escolher os jogadores, como eu tenho o direito de escolher os meus", comenta.