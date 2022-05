Pedro Porro já terá assinado contrato com o Sporting

Pedro Porro já é jogador do Sporting, com contrato para as próximas três temporadas, segundo avança, esta quinta-feira, o jornal "Record".

De acordo com a referida publicação, o Sporting assegurou, junto do Manchester City, a contratação, em definitivo, do lateral-direito internacional espanhol, de 22 anos, que assinou um contrato válido até junho de 2025, com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Pedro Porro chegou a Alvalade no verão de 2020, por empréstimo do Manchester City, com opção de compra de 8,5 milhões de euros.

Dada a afirmação de Porro como um dos jogadores mais importantes para Rúben Amorim, o Sporting manifestou desde cedo a intenção de ficar com o defesa em definitivo. Contudo, salienta o "Record", os dois clubes terão acordado a inclusão de uma cláusula de recompra.

Pedro Porro soma um total de 70 jogos, oito golos e dez assistências pelo Sporting, em duas temporadas. Esta época, está a melhorar o registo da anterior: quatro golos e seis passes decisivos em 33 jogos. Estreou-se na Liga dos Campeões pelo Sporting e as boas exibições valeram-lhe, também, a primeira internacionalização pela seleção espanhola.